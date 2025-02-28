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«Таблетки пила, а толку ноль»

  • 28.02.2025, 17:36
«Таблетки пила, а толку ноль»

Минчанка пожаловалась на «новый вирус» в столице.

Минчанка опубликовала в TikTok ролик, в котором пожаловалась на «новый вирус» в столице. Комментаторы разделились на два лагеря: кто-то говорил про схожие симптомы у себя и делился, сколько времени болел, другие же писали об «обычном подъеме заболеваемости» в конце зимы, пишет «Телеграф».

«В Минске новая зараза. Оказывается, это прям эпидемия. Я поделилась в социальных сетях, что у меня 5-й день держится температура, горло [вероятно, болит], нос, еще и ухо заложило. Никогда такого не было. У многих те же симптомы, и ничего не помогает, кроме как антибиотики», — утверждает девушка. По ее словам, температура тела у нее то 37,4, то 38,5°С.

@kseniya.ivanovskaya Кто тоже подхватил эту заразу? Долго лечились? #минск #новости ♬ оригинальный звук - Ксю, дай наводку | обзоры

При появлении этих симптомов и других ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, следует обратиться к врачу за назначением лечения под наблюдением специалиста.

«И этот кашель, от которого все органы переворачиваются», — поделилась своим симптомом одна комментаторша.

«Мне даже антибиотики не помогали, я мучалась долго. Горло, температура, осипший голос, заложило уши и нос. Не могла вылечить недели три, думала, что уже в больницу слягу. Таблетки пила, а толку ноль», — написала другая.

Третья утверждала, что это «обычный подъем заболеваемости в этот период». «Каждый сезон одно и то же», — высказала схожее мнение еще одна пользовательница TikTok.

«Всегда в конце зимы был грипп, и ничего в этом удивительного нет», — добавила комментаторша.

Но многие делились историями своей болезни с симптоматикой. «Два дня сильно горло болело, потом насморк начался, потом ухудшилось самочувствие и начался кашель с мокротой. На 5-й день легче только без лечения. Насморк отступает, кашель тоже», — рассказала пользовательница.

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