Стало известно, что обсудят лидеры ЕС на специальном саммите по Украине 2 28.02.2025, 18:03

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Встреча состоится 6 марта.

На специальном саммите ЕС 6 марта, посвященном безопасности и помощи Украине, европейские лидеры планируют принять список принципов, в соответствии с которыми должны проводиться мирные переговоры. Об этом сообщает корреспондент FREEДОМ в Европе со ссылкой на собеседника в дипломатических кругах.

Планируется, что перечень принципов войдет в выводы по итогам заседания. Среди них следующие:

невозможность проведения переговоров относительно Украины без участия самой Украины;

невозможность переговоров, которые могут влиять на европейскую безопасность, без участия Европейского Союза, так как Украина и безопасность Европы неразрывно связаны;

прекращение огня может рассматриваться только как часть всеобъемлющего мирного соглашения, которое должно сопровождаться надежными гарантиями безопасности для Украины.

Ожидается также, что Европейский Совет предложит верховному представителю по иностранным делам и политике безопасности Кае Каллас изучить условия для дальнейшего участия Евросоюза в гарантиях безопасности для Украины.

Это включает изучение вариантов политической, финансовой а также операционной поддержки. В том числе с помощью инструментов общей политики безопасности и обороны (CSDP), что позволяет ЕС играть ведущую роль в операциях по поддержанию мира, предотвращении конфликтов и укреплении международной безопасности.

Планируется, что это будет сделано в рамках консультаций с Украиной и партнерами в контексте будущего мирного соглашения.

Кроме того, как пишет Bloomberg, лидеры ЕС на встрече 6 марта обсудят назначение спецпосланника, представляющего Евросоюз в возможных мирных переговорах по войне России против Украины.

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