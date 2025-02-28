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Лукашенко угрожает чиновникам из-за ценообразования

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  • 28.02.2025, 18:11
  • 3,792
Лукашенко угрожает чиновникам из-за ценообразования

Диктатор намекнул на увольнения.

На совещании о регулировании цен 28 февраля Александр Лукашенко раскритиковал чиновников, которые позволили себе высказать мнения, отличные от его.

Сначала правитель заявил, что якобы благодаря его решению по «сдерживанию» цен удалось разобраться с «вакханалией». А после набросился на чиновников, которые позволили себе высказать мнения, отличные от его, пишет «Салiдарнасць».

Лукашенко, в частности, заявил:

– Мне полпуда принесли документов перед совещанием, я их все перечитал. Читаю один документ: ой, как хорошо у нас! Читаю второй документ: совсем плохо в связи с регулированием цен. Третий документ опровергает все предыдущие. Я начинаю смотреть: интересно, а кто же это? Видимо, разные ведомства мне направили документы. Открываю Н. Г. Снопков (первый вице-премьер – С.), второй документ — Н. Г. Снопков. Третий документ — Н.Г Снопков…

А как я считал, вполне вменяемый человек Инна Медведева наша (глава Белстата – С.), которая, ну, в жизни живет там, она вдруг мне пишет, что ценообразование зависит от спроса и предложения, и типа нечего тут корячиться. Это ты не мне заявляла, кое-кому, мне те люди передали позицию.

Стоит добавить, что во время этой речи премьер-министр Роман Головченко прикрыл лицо рукой.

Дальше Лукашенко скатился в свойственный для него популизм с неприятием рыночных методов регулирования цен. У правительства после совещания новая головная боль: правитель поручил к апрелю определиться с системой регулирования цен.

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