WSJ: Трамп хочет ввести в США государственный язык 13 28.02.2025, 18:18

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Дональд Трамп

Фото: Bloomberg

За свою почти 250-летнюю историю США никогда не имели государственного языка на федеральном уровне.

Президент США Дональд Трамп планирует подписать указ, который впервые сделает английский государственным языком США, пишет The Wall Street Journal.

В проекте указа, с которым ознакомилось WSJ, отмечается, что целью предоставления английскому языку статуса государственного является содействие единству, повышение эффективности работы правительства и обеспечение гражданской активности.

Документ прежде всего отменит обязательства федеральных ведомств предоставлять языковую помощь неанглоязычным гражданам, но оставит за ними право предоставлять документы и услуги на других языках, кроме английского.

За свою почти 250-летнюю историю США никогда не имели государственного языка на федеральном уровне. В то же время более 30 штатов имеют законы, где закреплен статус английского как языка штата.

В США говорят на сотнях языков, что является побочным продуктом долгой истории страны, которая принимала иммигрантов со всего мира. При этом почти 80% американцев разговаривают только на английском.

Кроме того, для получения гражданства США нужно сдать тест, который демонстрирует умение читать, писать и разговаривать на английском языке.

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