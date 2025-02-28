закрыть
28 февраля 2025, пятница, 19:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

WSJ: Трамп хочет ввести в США государственный язык

13
  • 28.02.2025, 18:18
  • 3,270
WSJ: Трамп хочет ввести в США государственный язык
Дональд Трамп
Фото: Bloomberg

За свою почти 250-летнюю историю США никогда не имели государственного языка на федеральном уровне.

Президент США Дональд Трамп планирует подписать указ, который впервые сделает английский государственным языком США, пишет The Wall Street Journal.

В проекте указа, с которым ознакомилось WSJ, отмечается, что целью предоставления английскому языку статуса государственного является содействие единству, повышение эффективности работы правительства и обеспечение гражданской активности.

Документ прежде всего отменит обязательства федеральных ведомств предоставлять языковую помощь неанглоязычным гражданам, но оставит за ними право предоставлять документы и услуги на других языках, кроме английского.

За свою почти 250-летнюю историю США никогда не имели государственного языка на федеральном уровне. В то же время более 30 штатов имеют законы, где закреплен статус английского как языка штата.

В США говорят на сотнях языков, что является побочным продуктом долгой истории страны, которая принимала иммигрантов со всего мира. При этом почти 80% американцев разговаривают только на английском.

Кроме того, для получения гражданства США нужно сдать тест, который демонстрирует умение читать, писать и разговаривать на английском языке.

Написать комментарий 13

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Академиев не кончали
Академиев не кончали Ирина Халип
Путин торгует краденым
Путин торгует краденым Виталий Портников
ЕС берет на себя основные усилия по поддержке Украины
ЕС берет на себя основные усилия по поддержке Украины Петр Олещук
Это утро избавило от иллюзий самых недоверчивых
Это утро избавило от иллюзий самых недоверчивых Наталья Радина