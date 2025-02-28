Украинская авиация ударила по позициям ФСБ в Брянской области

Украинская авиация ударила по позициям ФСБ в Брянской области1
- 28.02.2025, 18:35
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В результате точечного удара уничтожена важная военная инфраструктура.
Украинская авиация вчера, 27 февраля, атаковала позиции российской Федеральной службы безопасности в Брянской области. Уничтожена важная инфраструктура врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Telegram.
«Вчера авиация Воздушных Сил Вооруженных сил Украины успешно нанесла удар по пограничному залогу ФСБ в населенном пункте Белая Березка, Брянская область», - сказано в сообщении Генштаба.
Военные отметили, что в результате точечного удара уничтожена важная военная инфраструктура врага. В частности, речь о:
▪ средствах связи;
▪ усилителях сигнала;
▪ оборудовании для спутниковой связи;
▪ других технические средствах, которые использовались для координации боевых действий.
Такой удар существенно снизил возможности оккупантов по управлению силами и средствами в регионе.
«Этот удар - очередной шаг к ослаблению вражеских сил и уменьшению их военного потенциала. Силы обороны Украины продолжают наносить урон врагу, пока последний российский захватчик не покинет территорию Украины», - отметили в Генштабе.