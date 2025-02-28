Украинская авиация ударила по позициям ФСБ в Брянской области 1 28.02.2025, 18:35

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В результате точечного удара уничтожена важная военная инфраструктура.

Украинская авиация вчера, 27 февраля, атаковала позиции российской Федеральной службы безопасности в Брянской области. Уничтожена важная инфраструктура врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Telegram.

«Вчера авиация Воздушных Сил Вооруженных сил Украины успешно нанесла удар по пограничному залогу ФСБ в населенном пункте Белая Березка, Брянская область», - сказано в сообщении Генштаба.

Военные отметили, что в результате точечного удара уничтожена важная военная инфраструктура врага. В частности, речь о:

▪ средствах связи;

▪ усилителях сигнала;

▪ оборудовании для спутниковой связи;

▪ других технические средствах, которые использовались для координации боевых действий.

Такой удар существенно снизил возможности оккупантов по управлению силами и средствами в регионе.

«Этот удар - очередной шаг к ослаблению вражеских сил и уменьшению их военного потенциала. Силы обороны Украины продолжают наносить урон врагу, пока последний российский захватчик не покинет территорию Украины», - отметили в Генштабе.

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