ГАИ Минска объявила о выдаче госномеров с регионом «8» 4 28.02.2025, 18:45

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Кому именно они будут принадлежать и с чем связано такое решение.

Начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Бабич сообщил, что в скором времени владельцам транспортных средств начнут выдавать госномера с регионом «8», который пока ещё не встретишь на белорусских дорогах. Он объяснил, кому именно они будут принадлежать и с чем связано такое решение.

Оказывается, всё просто: в ГАИ начали заканчиваться знаки для легковых автомобилей столицы, которые относятся к седьмому региону. Именно поэтому было решено выдавать новые госномера с цифрой «8». Они также как и «7» будут относиться к Минску.

«Не буду скрывать от наших слушателей, что уже да, заканчиваются у нас номера седьмого региона, и в дальнейшем будет использован госномер с регионом 8», — объяснил Сергей Бабич в эфире программы на «Радио Минск».

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