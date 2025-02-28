Microsoft прекращает работу популярного сервиса связи Skype

Microsoft прекращает работу популярного сервиса связи Skype2
- 28.02.2025, 19:02
Популярный сервис видеозвонков прекратит свою работу 5 мая 2025 года.
Компания Microsoft в пятницу объявила, что вскоре прекратит работу популярного сервиса видеозвонков Skype, которым пользовались сотни миллионов людей по всему миру. Skype прекратит свою работу в мае. Пользователям предлагается перейти на более современный сервис Teams, который тоже принадлежит Microsoft, сообщает «Радио Свобода».
Как сказано в заявлении корпорации, Teams предлагает те же услуги, что и Skype, от переписки в мессенджере до видеосвязи, и плюс к тому ряд других: видеоконференции, календари и создание интернет-сообществ. По мнению Microsoft, он более удобен для работы, а не только частной взаимосвязи, и за два года с момента его запуска его уже успели позитивно оценить множество пользователей.
Microsoft обещает в ближайшие дни выпустить инструкции для пользователей, которые позволят им перейти со Skype на платформу Teams, не потеряв своих контактов. Переход будет бесплатным.
Те, кто не захочет переходить в Teams, могут экспортировать и сохранить все свои данные, переписку и историю звонков из Skype.
Skype прекратит свою работу 5 мая 2025 года.
Сервиз переписки, аудио- и видеозвонков Skype был запущен в 2003 году. Его создали программисты из Швеции, Дании и Эстонии. В 2011 году Microsoft приобрела его за 8,5 миллиардов долларов. На 2024 год число подписчиков составляло 300 миллионов человек, уточняют «Ведомости». Однако в последние несколько лет Skype начал терять популярность, уступая более современным разработкам.