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Как поддержать организм после зимы

  • 28.02.2025, 19:05
Как поддержать организм после зимы

Рассказала белорусский врач.

После затяжного периода холодов организм нуждается в поддержке. Уровень энергии падает, апатия и общий сниженный тонус значительно сказываются на образе жизни. Почему зима считается сложным периодом для организма человека? Каких питательных веществ может не хватать в конце этого периода? Какие обследования желательно пройти после зимы?

На эти и другие вопросы ответила Светлана Пашаева, педиатр, врач ультразвуковой диагностики.

Почему зиму можно считать сложным периодом для организма?

Зимой на состояние здоровья влияет множество факторов, к изменениям условий внешней среды организм человека приспосабливается благодаря биологическим ритмам. Прежде всего осенью и зимой сезонные изменения физиологических процессов проявляются в организме человека снижением обмена веществ. В зимнее время большую часть суток темно. Многим тяжело вставать по утрам, отсутствует чувство бодрости. Могут появиться необоснованная тревога и напряжение, сонливость, апатия, депрессивная симптоматика.

Зимой выше вероятность развития гиповитаминоза D, так как недостаток ультрафиолетовых лучей приводит к снижению синтеза витамина D в коже. Это связано с коротким световым днем и с малым количеством времени пребывания на солнце. Витамин D играет важную роль в поддержании здоровья костей, оказывает положительное влияние на защитные силы организма.

В холодное время года люди проводят больше времени в закрытых помещениях (в кафе, торговых центрах, на развлекательных мероприятиях) в условиях повышенной скученности, что способствует распространению вирусов и бактерий и, вследствие этого, росту числа острых респираторных инфекций. Данная ситуация усугубляется тем, что в период отопительного сезона воздух в помещении становится сухим, что приводит к иссушению слизистой оболочки носоглотки.

Именно она является первой линией защиты от бактерий и вирусов, так как клетки слизистой вырабатывают вязкий секрет, который увлажняет вдыхаемый воздух, задерживает пылевые частицы, обладает антисептическими свойствами.

Зимой снижается количество, качество и разнообразие употребляемых овощей и фруктов. Это может привести к недостатку потребления витаминов, макро- и микроэлементов и способствовать ослаблению функции иммунной системы и, как следствие, увеличению частоты простудных заболеваний.

Каких витаминов может не хватать в этот период?

Зимой организм прежде всего нуждается в витаминах D и С. Это связано с их влиянием на активность иммунной системы. Витамин Д присутствует в морской рыбе (форель, лосось, тунец), молочных продуктах, яичном желтке, грибах, однако зимой для поддержания оптимального уровня витамина D в организме желательно принимать его в виде аптечных препаратов в дозировке, рекомендованной лечащим врачом.

А вот витамин C можно получить из продуктов питания. Продукты, наиболее богатые витамином С: шиповник, сладкий перец, черная смородина, облепиха, петрушка, укроп, капуста брюссельская, белокочанная или цветная, картофель, помидоры, яблоки, ананасы, цитрусовые.

Как нехватка солнца и ограниченные прогулки на свежем воздухе могут сказываться на самочувствии?

Из-за сокращения светового дня могут появиться проблемы со сном, вялость и чувство усталости, возможно снижение умственной и физической активности, депрессия. Недостаток или дефицит витаминов D и С в организме может проявляться частыми простудами, повышенной утомляемостью, хронической болью (преимущественно ломотой в костях), кровоточивостью десен, медленной регенерацией (восстановлением) кожи в случае появления шелушения, мелких травм и порезов.

Какие обследования стоит пройти в конце зимы?

После зимы желательно пройти профилактическое обследование у лечащего врача, который при необходимости после осмотра и сбора анамнеза может назначить дополнительно лабораторные анализы. Один из самых важных показателей, которые желательно отслеживать зимой, – уровень витамина D в крови.

Какие дополнительные меры нужно предпринять, чтобы поддержать организм?

Для поддержания здоровья необходимы: умеренная физическая активность, ежедневные прогулки в течение 1-2 часов, сбалансированное питание по принципу «гарвардской тарелки», когда половину рациона составляют овощи и фрукты, четверть – цельнозерновые продукты и оставшуюся четверть – белковые продукты, полноценный сон.

В помещении, где вы проводите максимум времени, желательно осуществлять регулярное проветривание, поддерживать относительную влажность воздуха в пределах 40-60%. При появлении стойкого чувства усталости, симптомов заболеваний обратитесь к врачу.

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