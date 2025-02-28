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Сотни тысяч людей по всей Греции вышли на улицы

  • 28.02.2025, 19:11
  • 1,784
Сотни тысяч людей по всей Греции вышли на улицы

Даже во времена тяжелого финансового кризиса в стране не было таких масштабных протестов.

Участники демонстраций выступают против затягивания расследования страшной железнодорожной катастрофы в Темпи два года назад, в результате которой погибли 57 человек. Они требуют от правительства расследования и наказания виновных, сообщает Bild.

Только в Афинах, по данным полиции, протестовали около 170 000 человек. После окончания митинга начались беспорядки.

Протестующие обвиняют правительство в том, что оно не разобралось в обстоятельствах лобового столкновения грузового и пассажирского поездов, произошедшего 28 февраля 2023 года в Темпи. На плакатах были надписи: «Нет сокрытию правды» и «Мы не забываем».

На этой неделе, спустя два года, впервые был опубликован официальный отчёт Управления по расследованию авиакатастроф и железнодорожных происшествий. В нём говорится о плачевном состоянии греческих железных дорог, а также о недостаточной квалификации начальника станции, который направил один из поездов на неправильный путь. В отчёте также отмечена практически неработающая система безопасности на этом участке.

Кроме того, ведомство указало на серьёзные ошибки в расследовании аварии. Например, место катастрофы было неправильно картографировано, а действия пожарных, спасателей и полиции были несогласованными. В результате часть доказательств была утрачена или уничтожена — в том числе, когда часть места аварии залили цементом, чтобы установить краны для перемещения разбитых вагонов.

Неясно, перевозил ли грузовой поезд запрещённые горючие вещества, как утверждают семьи погибших. В отчёте этот вопрос остался без ответа.

После демонстраций в Афинах и Салониках произошли столкновения между автономистами и полицией. В Афинах, по данным полиции, от 500 до 700 человек в масках устроили беспорядки и бросали зажигательные снаряды.

Правоохранители применили слезоточивый газ и водомёты. Было задержано 20 человек, ещё 70 доставлены в полицию. По информации газеты To Proto Thema, пятеро человек получили ранения.

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