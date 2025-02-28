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Зеленский перед поездкой в Белый дом встретился с американскими сенаторами

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  • 28.02.2025, 19:14
Зеленский перед поездкой в Белый дом встретился с американскими сенаторами

Фотофакт.

Президент Украины Владимир Зеленский перед поездкой в Белый дом встретился с американскими сенаторами.

В рамках визита в США президент Украины встретится с Дональдом Трампом, после чего состоится рабочий ланч и церемония подписания двустороннего соглашения между Украиной и США о полезных ископаемых.

Ожидается также, что Зеленский выступит в Институте Хадсона, встретится с украинской диаспорой и даст интервью Fox News.

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