В Белом доме проходит встреча Трампа и Зеленского 1 28.02.2025, 19:23

(Обновляется) Перед этим Зеленский встретился с сенаторами США.

В Белом доме в 18:00 по Минску началась встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Позже должна состояться церемония подписания двустороннего соглашения между Украиной и США о полезных ископаемых.

Перед поездкой в Белый дом Зеленский встретился с американскими сенаторами.

Представители украинской диаспоры собрались возле Белого дома перед встречей Зеленского с Трампом.

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