В Белом доме проходит встреча Трампа и Зеленского

В Белом доме проходит встреча Трампа и Зеленского1
- 28.02.2025, 19:23
(Обновляется) Перед этим Зеленский встретился с сенаторами США.
В Белом доме в 18:00 по Минску началась встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.
Позже должна состояться церемония подписания двустороннего соглашения между Украиной и США о полезных ископаемых.
Перед поездкой в Белый дом Зеленский встретился с американскими сенаторами.
Представители украинской диаспоры собрались возле Белого дома перед встречей Зеленского с Трампом.