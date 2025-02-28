закрыть
28 февраля 2025, пятница, 20:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В витебской «Санте» обнаружен очень странный продукт

5
  • 28.02.2025, 19:28
  • 4,292
В витебской «Санте» обнаружен очень странный продукт

Белорусы новинку не оценили.

Белоруска обнаружила в одном из магазинов «Санта» в Витебске хлебобат: хлебобулочное изделие, где с одной стороны — батон, а с другой — черный хлеб, пишет CityDog.io.

Обнаружен такой необычный вариант «2 в 1» в магазине «Санта» на Московской, 86, стоимость хлебобата — 1,79 рубля. В комментариях люди пишут, что на пробу бы купили, но название «звучит как-то не очень», и предлагают свои варианты: «блеб» или «хлатон».

Кого-то интересует технология производства, потому что комментаторам не очень понятно, «как он пропекается при разном тесте и одинаковой температуре».

Но все-таки большинство белорусов сходится в том, что идея странная.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Академиев не кончали
Академиев не кончали Ирина Халип
Путин торгует краденым
Путин торгует краденым Виталий Портников
ЕС берет на себя основные усилия по поддержке Украины
ЕС берет на себя основные усилия по поддержке Украины Петр Олещук
Это утро избавило от иллюзий самых недоверчивых
Это утро избавило от иллюзий самых недоверчивых Наталья Радина