В витебской «Санте» обнаружен очень странный продукт 5 28.02.2025, 19:28

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Белорусы новинку не оценили.

Белоруска обнаружила в одном из магазинов «Санта» в Витебске хлебобат: хлебобулочное изделие, где с одной стороны — батон, а с другой — черный хлеб, пишет CityDog.io.

Обнаружен такой необычный вариант «2 в 1» в магазине «Санта» на Московской, 86, стоимость хлебобата — 1,79 рубля. В комментариях люди пишут, что на пробу бы купили, но название «звучит как-то не очень», и предлагают свои варианты: «блеб» или «хлатон».

Кого-то интересует технология производства, потому что комментаторам не очень понятно, «как он пропекается при разном тесте и одинаковой температуре».

Но все-таки большинство белорусов сходится в том, что идея странная.

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