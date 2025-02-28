Еще в двух районах Беларуси вводят дни трезвости 3 28.02.2025, 19:44

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В одном из районов решили, что таких дней должно быть сразу пять.

В разных районах и городах Беларуси начали вводить так называемые дни трезвости, когда алкоголь просто не продадут в магазине.

Сейчас еще два района определились со своими трезвыми сутками.

На Национальном правовом интернет-портале опубликованы решения Дрибинского и Бобруйского райисполкомов (оба района находятся в Могилевской области).

Так, в Бобруйском районе 14 февраля решили, что днями трезвости в этом году станут следующие даты: 20 марта, 1 сентября, 20 ноября.

Эти дни трезвости решено проводить «в связи с проведением мероприятий, направленных на пропаганду (популяризацию) здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними и приуроченных к акции «День трезвости», проводимой в Бобруйском районе»

Дрибинский район определил свои дни трезвости еще раньше, месяц назад: 31 января. И там решили, что двух-трех дней в году маловато: пусть будет сразу пять трезвых дней, а именно: 28 марта. 24 мая, 13 июня, 1 сентября, 28 ноября.

Формулировки такие же, а вот в июне алкоголь не продадут в связи с проведением выпускных вечеров в учреждениях общего среднего образования.

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