Трамп лично встретил Зеленского у входа в Белый дом13
- 28.02.2025, 19:50
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Видеофакт.
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретились в Белом доме в пятницу, 28 февраля.
Ожидаются их заявления для СМИ и церемония подписания рамочного соглашения о полезных ископаемых между двумя странами.
Сообщается, что Трамп лично встретил Зеленского у входа в Белый дом примерно в 18:20 по Минску.
До встречи с Трампом президент Украины провел переговоры с двухпартийной делегацией Сената.