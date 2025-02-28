Трамп лично встретил Зеленского у входа в Белый дом 13 28.02.2025, 19:50

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Видеофакт.

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретились в Белом доме в пятницу, 28 февраля.

Ожидаются их заявления для СМИ и церемония подписания рамочного соглашения о полезных ископаемых между двумя странами.

Сообщается, что Трамп лично встретил Зеленского у входа в Белый дом примерно в 18:20 по Минску.

До встречи с Трампом президент Украины провел переговоры с двухпартийной делегацией Сената.

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