закрыть
28 февраля 2025, пятница, 20:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп лично встретил Зеленского у входа в Белый дом

13
  • 28.02.2025, 19:50
  • 5,120
Трамп лично встретил Зеленского у входа в Белый дом

Видеофакт.

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретились в Белом доме в пятницу, 28 февраля.

Ожидаются их заявления для СМИ и церемония подписания рамочного соглашения о полезных ископаемых между двумя странами.

Сообщается, что Трамп лично встретил Зеленского у входа в Белый дом примерно в 18:20 по Минску.

До встречи с Трампом президент Украины провел переговоры с двухпартийной делегацией Сената.

Написать комментарий 13

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Академиев не кончали
Академиев не кончали Ирина Халип
Путин торгует краденым
Путин торгует краденым Виталий Портников
ЕС берет на себя основные усилия по поддержке Украины
ЕС берет на себя основные усилия по поддержке Украины Петр Олещук
Это утро избавило от иллюзий самых недоверчивых
Это утро избавило от иллюзий самых недоверчивых Наталья Радина