Эксперт: Турция забивает гвоздь в крышку гроба российской нефтегазовой промышленности 28.02.2025, 20:02

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Треть теневого флота РФ — под санкциями.

Санкции против нефти и газа уничтожают возможности России обеспечивать свою армию. Примерно треть теневого флота РФ — под санкциями, и гвоздь в крышку гроба забивает Турция. Об этом сегодня, 28 февраля, FREEДОМ рассказал доктор экономических наук, профессор Киевского национального университета Андрей Длигач.

Он заметил, что совокупность санкций относительно российского теневого флота, которые ввели не только США и страны Евросоюза, а и Великобритания и другие страны, уничтожают возможности РФ технологизировать ее армию.

- Уже сейчас Россия от нефтегазовых доходов не имеет возможности покрывать военные затраты. До широкомасштабной агрессии было существенное превышение нефтегазовых доходов над военными расходами. Сейчас ситуация обратная, и поэтому каждый доллар, который теряет Россия от экспорта нефтепродуктов, нефти и газа сокращает ее возможность финансировать войну, — пояснил Длигач.

По его словам, в минувшем, 2024 году, из-за рыночной конъюнктуры и из-за того, что теневой флот активно наращивался, поставки в Индию, Китай и другие страны Россия даже частично увеличивала, были большие нефтегазовые доходы, но в этом году ситуация радикально поменялась.

- Примерно треть теневого флота — под санкциями, уже есть проблемы с прохождением Россией датских проливов, а большинство мощностей нефтеперерабатывающих и нефтеналивных как раз ориентированы на балтийский вектор. Ну и теперь гвоздь в крышку гроба российской нефтегазовой промышленности забивает Турция. Естественно, это продолжение тех американских и европейских санкций, которые вводились в прошлом году. И 16-й европейский пакет, конечно, в большей степени как раз направлен против нефтегазовой промышленности России, — обратил внимание экономист.

Добавим, Турция отказалась от российской нефти. В феврале поставки нефти из РФ в эту страну упали до 0,42 млн тонн с 1,56 млн тонн в январе.

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