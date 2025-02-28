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Трамп: Сделка по редкоземам - это «большое обязательство США», ее подпишут сегодня

  • 28.02.2025, 20:04
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Трамп: Сделка по редкоземам - это «большое обязательство США», ее подпишут сегодня

По его словам, «сделка очень справедливая».

Соглашение между Украиной и США по редкоземельным ресурсам является большим обязательством Вашингтона. Она будет подписана уже сегодня, 28 февраля.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По его словам, Украина и США подпишут «очень справедливую сделку».

«Это большое обязательство со стороны США», - подчеркнул Трамп.

В свою очередь Зеленский выразил надежду, что такой документ «станет шагом вперед для Украины».

Также, по словам главы украинского государства, он планирует обсудить с Трампом, что США «готовы сделать» в контексте помощи Украине.

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