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Зеленский: Соглашения с США об ископаемых недостаточно для завершения войны в Украине

  • 28.02.2025, 20:24
  • 1,226
Зеленский: Соглашения с США об ископаемых недостаточно для завершения войны в Украине
Владимир Зеленский

Военным нужно оружие.

Соглашения с США о редкоземельных металлах недостаточно для завершения войны в Украине. Военным нужно оружие, чтобы защищаться от атак российских оккупантов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

- Этого документа (соглашения об ископаемых, - ред.) недостаточно, - сказал Зеленский.

Он отметил, что «российские солдаты будут бояться нас, если мы будем сильными».

«Если мы будем недостаточно сильными, если мы будем «пустыми», если наши склады будут пусты, мы не сможем защищаться», - добавил украинский президент.

Напомним, что сегодня, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в США.

Глава украинского государства уже провел встречу с американскими сенаторами. Сейчас он находится в Белом доме на встрече с президентом США Дональдом Трампом.

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