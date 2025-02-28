В Минске произошел пожар в офисном здании около станции метро «Пролетарская» 28.02.2025, 20:31

Пламя охватило несколько этажей.

В Минске в офисном здании, расположенном рядом со станцией метро «Пролетарская», случился пожар.

Судя по видео, которое прислали «Онлайнеру» прохожие, пламенем были охвачены средние этажи многоэтажного здания. Один из очевидцев рассказал, что увидел пожар примерно в 17:50.

На место прибыли подразделения МЧС. Ведомство сообщает, что возгорание произошло на пятом этаже.

Позже МЧС сообщило, что возгорание ликвидировано. Посетители и сотрудники покинули офисы еще до прибытия спасателей. Пострадавших нет.

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