Удивительная история: в Гомеле таксист помог спасти ребенка, проглотившего магнит 2 28.02.2025, 20:55

Бабушка вместо «скорой» вызвала такси.

Двухлетняя девочка, играя дома, случайно проглотила магнит, пишет УВД Брестского облисполкома. Ребенок начал задыхаться. Но вместо вызова скорой помощи бабушка девочки вызвала такси. Что ею двигало – растерянность или уверенность, что так будет быстрее, остается загадкой. Однако именно этот выбор сыграл решающую роль в спасении ребенка, сообщает BGmedia.

Таксист-спасатель

На вызов приехал водитель службы «Яндекс Go» Павел. Оказалось, что он не просто таксист, а действующий сотрудник городского отдела по ЧС. Узнав, что ребенку срочно нужна медицинская помощь, Павел понял: в вечерний час пик, когда Гомель стоит в пробках, обычная поездка может занять слишком много времени.

Гонки со временем

Расстояние до Гомельской детской областной больницы составляло 16 километров. Навигатор показывал, что дорога займет не менее 26 минут. Это могло стать критическим сроком для ребенка. Оценив ситуацию, Павел оперативно связался с диспетчером ГАИ и попросил экстренное сопровождение.

Уже на полпути такси перехватил патрульный экипаж. Включив проблесковые маячки, инспекторы расчистили дорогу, и машина Павла добралась до больницы всего за 11 минут.

Счастливый финал

Медики уже ждали маленькую пациентку. Павел на руках занес девочку в приемное отделение, после чего за ее здоровье взялись врачи. К счастью, помощь подоспела вовремя, и жизнь ребенка оказалась вне опасности.

Водитель такси и по совместительству спасатель, привыкший к стрессовым условиям на работе, позже рассказал, что главное в таких ситуациях – сохранять хладнокровие и действовать быстро.

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