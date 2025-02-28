В белорусском магазине заметили шоколад очень необычного вида 28.02.2025, 21:18

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Мнения белорусов относительно этого продукта разошлись кардинально.

Зайдя в один из минских магазинов, блогер обнаружил «самый странный шоколад» в Беларуси. Мужчина предположил: может, он и вкусный, но выглядит очень необычно, пишет Telegraf.news.

Шоколад под оригинальным названием «Закусон интеллигента» представляет собой около десяти конфет в форме небольших, но достаточно правдоподобных рыбешек. Глядя на упаковку, создается впечатление, будто покупаешь не десерт, а шпроты в масле.

Стоимость одной упаковки весом 100 граммов составляет 8,99 рублей, рассказал блогер.

На популярном российском маркетплейсе журналисты отыскали шоколад и разузнали, что делают его в России, а каждая конфета «тщательно обернута в фольгу» с целью «идеально передать форму и детали рыбы: плавники, чешую и глазки». По словам продавца, такая упаковка «добавляет подарку особый шик и оригинальность».

К слову, в линейке производителя представлены и другие не менее оригинальные названия, такие как «Закусон олигарха» и «Народный закусон». Это горькие и молочные шоколадные конфеты со сливочной начинкой. В каждой упаковке по 100 граммов.

В комментариях мнения относительно этого продукта разошлись кардинально. Для одних он вкусный, а для других «совсем невкусный» и «на троечку», а покупать его стоит «только по приколу, чтобы дарить рыбакам».

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