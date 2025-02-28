закрыть
28 февраля 2025, пятница, 22:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В белорусском магазине заметили шоколад очень необычного вида

  • 28.02.2025, 21:18
  • 2,154
В белорусском магазине заметили шоколад очень необычного вида

Мнения белорусов относительно этого продукта разошлись кардинально.

Зайдя в один из минских магазинов, блогер обнаружил «самый странный шоколад» в Беларуси. Мужчина предположил: может, он и вкусный, но выглядит очень необычно, пишет Telegraf.news.

Шоколад под оригинальным названием «Закусон интеллигента» представляет собой около десяти конфет в форме небольших, но достаточно правдоподобных рыбешек. Глядя на упаковку, создается впечатление, будто покупаешь не десерт, а шпроты в масле.

Стоимость одной упаковки весом 100 граммов составляет 8,99 рублей, рассказал блогер.

На популярном российском маркетплейсе журналисты отыскали шоколад и разузнали, что делают его в России, а каждая конфета «тщательно обернута в фольгу» с целью «идеально передать форму и детали рыбы: плавники, чешую и глазки». По словам продавца, такая упаковка «добавляет подарку особый шик и оригинальность».

К слову, в линейке производителя представлены и другие не менее оригинальные названия, такие как «Закусон олигарха» и «Народный закусон». Это горькие и молочные шоколадные конфеты со сливочной начинкой. В каждой упаковке по 100 граммов.

В комментариях мнения относительно этого продукта разошлись кардинально. Для одних он вкусный, а для других «совсем невкусный» и «на троечку», а покупать его стоит «только по приколу, чтобы дарить рыбакам».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Академиев не кончали
Академиев не кончали Ирина Халип
Путин торгует краденым
Путин торгует краденым Виталий Портников
ЕС берет на себя основные усилия по поддержке Украины
ЕС берет на себя основные усилия по поддержке Украины Петр Олещук
Это утро избавило от иллюзий самых недоверчивых
Это утро избавило от иллюзий самых недоверчивых Наталья Радина