В белорусском магазине заметили шоколад очень необычного вида
- 28.02.2025, 21:18
- 2,154
Мнения белорусов относительно этого продукта разошлись кардинально.
Зайдя в один из минских магазинов, блогер обнаружил «самый странный шоколад» в Беларуси. Мужчина предположил: может, он и вкусный, но выглядит очень необычно, пишет Telegraf.news.
Шоколад под оригинальным названием «Закусон интеллигента» представляет собой около десяти конфет в форме небольших, но достаточно правдоподобных рыбешек. Глядя на упаковку, создается впечатление, будто покупаешь не десерт, а шпроты в масле.
Стоимость одной упаковки весом 100 граммов составляет 8,99 рублей, рассказал блогер.
На популярном российском маркетплейсе журналисты отыскали шоколад и разузнали, что делают его в России, а каждая конфета «тщательно обернута в фольгу» с целью «идеально передать форму и детали рыбы: плавники, чешую и глазки». По словам продавца, такая упаковка «добавляет подарку особый шик и оригинальность».
К слову, в линейке производителя представлены и другие не менее оригинальные названия, такие как «Закусон олигарха» и «Народный закусон». Это горькие и молочные шоколадные конфеты со сливочной начинкой. В каждой упаковке по 100 граммов.
В комментариях мнения относительно этого продукта разошлись кардинально. Для одних он вкусный, а для других «совсем невкусный» и «на троечку», а покупать его стоит «только по приколу, чтобы дарить рыбакам».