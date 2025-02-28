СМИ: Российского журналиста вывели с брифинга Зеленского и Трампа 7 28.02.2025, 21:22

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Репортер не был в утвержденном списке медиа.

Сегодня, 28 февраля, состоялась встреча американского президента Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. Однако с брифинга выставили корреспондента российского пропагандистского агентства ТАСС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление журналиста The Independent Эндрю Файнберга.

Известно, что репортер не был в утвержденном списке медиа, но каким-то образом попал на брифинг. После того, как пресс-служба Белого дома узнала о его присутствии, его немедленно вывели.

«ТАСС не было в утвержденном списке СМИ для сегодняшнего пула. Как только сотрудникам пресс-службы стало известно, что он находится в Овальном кабинете, его вывели», - рассказал Файнберг.

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