Трамп заявил, что Зеленский «не готов к миру» 11 28.02.2025, 21:40

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Он назвал встречу в Белом доме «очень содержательной».

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что украинский президент Владимир Зеленский» не готов к миру с участием США». Он также обвинил украинского президента «в неуважении к Штатам».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление Трампа.

Трамп отметил, что сегодня у него с Зеленским состоялась очень содержательная встреча в Белом доме.

«Мы узнали много такого, чего никогда нельзя было бы понять без разговора под таким огнем и давлением. невероятно, что выходит наружу благодаря эмоциям, и я определил для себя, что президент Зеленский не готов к миру, если Америка будет привлечена, потому что он чувствует, что наше участие дает ему большое преимущество в переговорах» - сказал американский президент.

В то же время он подчеркнул, что ему не нужно преимущество, зато он хочет мира.

«Он (Зеленский, - ред.) проявил неуважение к Соединенным Штатам Америки в их заветном Овальном кабинете. Он может вернуться, когда будет готов к миру», - добавил Трамп.

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