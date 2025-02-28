закрыть
28 февраля 2025, пятница, 22:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп заявил, что Зеленский «не готов к миру»

11
  • 28.02.2025, 21:40
  • 6,188
Трамп заявил, что Зеленский «не готов к миру»

Он назвал встречу в Белом доме «очень содержательной».

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что украинский президент Владимир Зеленский» не готов к миру с участием США». Он также обвинил украинского президента «в неуважении к Штатам».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление Трампа.

Трамп отметил, что сегодня у него с Зеленским состоялась очень содержательная встреча в Белом доме.

«Мы узнали много такого, чего никогда нельзя было бы понять без разговора под таким огнем и давлением. невероятно, что выходит наружу благодаря эмоциям, и я определил для себя, что президент Зеленский не готов к миру, если Америка будет привлечена, потому что он чувствует, что наше участие дает ему большое преимущество в переговорах» - сказал американский президент.

В то же время он подчеркнул, что ему не нужно преимущество, зато он хочет мира.

«Он (Зеленский, - ред.) проявил неуважение к Соединенным Штатам Америки в их заветном Овальном кабинете. Он может вернуться, когда будет готов к миру», - добавил Трамп.

Написать комментарий 11

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Академиев не кончали
Академиев не кончали Ирина Халип
Путин торгует краденым
Путин торгует краденым Виталий Портников
ЕС берет на себя основные усилия по поддержке Украины
ЕС берет на себя основные усилия по поддержке Украины Петр Олещук
Это утро избавило от иллюзий самых недоверчивых
Это утро избавило от иллюзий самых недоверчивых Наталья Радина