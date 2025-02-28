Соглашение о редкоземельных ресурсах между США и Украиной сорвалось 8 28.02.2025, 22:04

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Украинская делегация досрочно покинула Белый дом.

Подписание соглашения о разработке украинских полезных ископаемых между США и Украиной в пятницу было сорвано после того, как украинская делегация досрочно покинула Белый дом.

Эту информацию подтвердил источник CNN, сообщает «Европейская правда».

Подписание соглашения сорвалось после того, как Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом, а его совместная пресс-конференция с Трампом была отменена.

Напомним, перед тем президенты Украины и США, а также вице-президент Джей Ди Вэнс поспорили в Белом доме при телекамерах и на повышенных тонах относительно войны в Украине.

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