закрыть
28 февраля 2025, пятница, 22:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Соглашение о редкоземельных ресурсах между США и Украиной сорвалось

8
  • 28.02.2025, 22:04
  • 3,632
Соглашение о редкоземельных ресурсах между США и Украиной сорвалось

Украинская делегация досрочно покинула Белый дом.

Подписание соглашения о разработке украинских полезных ископаемых между США и Украиной в пятницу было сорвано после того, как украинская делегация досрочно покинула Белый дом.

Эту информацию подтвердил источник CNN, сообщает «Европейская правда».

Подписание соглашения сорвалось после того, как Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом, а его совместная пресс-конференция с Трампом была отменена.

Напомним, перед тем президенты Украины и США, а также вице-президент Джей Ди Вэнс поспорили в Белом доме при телекамерах и на повышенных тонах относительно войны в Украине.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Академиев не кончали
Академиев не кончали Ирина Халип
Путин торгует краденым
Путин торгует краденым Виталий Портников
ЕС берет на себя основные усилия по поддержке Украины
ЕС берет на себя основные усилия по поддержке Украины Петр Олещук
Это утро избавило от иллюзий самых недоверчивых
Это утро избавило от иллюзий самых недоверчивых Наталья Радина