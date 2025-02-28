Дональд Туск поддержал Украину и Зеленского после спора в Белом доме
- 28.02.2025, 22:12
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«Вы не одиноки».
Премьер-министр Польши Дональд Туск после срыва визита президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом из-за спора с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом заявил о поддержке украинского народа.
Об этом Туск написал в соцсети Х (Twitter).
Дональд Туск выразил свою поддержку без дополнительных упоминаний о событиях в Белом доме, однако очевидно, что его сообщение касается именно скандала в Вашингтоне.
«Дорогой Владимир Зеленский, дорогие украинские друзья, вы не одиноки», – написал польский премьер.