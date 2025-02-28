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Дональд Туск поддержал Украину и Зеленского после спора в Белом доме

  • 28.02.2025, 22:12
  • 1,946
Дональд Туск поддержал Украину и Зеленского после спора в Белом доме

«Вы не одиноки».

Премьер-министр Польши Дональд Туск после срыва визита президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом из-за спора с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом заявил о поддержке украинского народа.

Об этом Туск написал в соцсети Х (Twitter).

Дональд Туск выразил свою поддержку без дополнительных упоминаний о событиях в Белом доме, однако очевидно, что его сообщение касается именно скандала в Вашингтоне.

«Дорогой Владимир Зеленский, дорогие украинские друзья, вы не одиноки», – написал польский премьер.

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