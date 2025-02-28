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«Украина, Испания с тобой»

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  • 28.02.2025, 22:59
  • 3,714
«Украина, Испания с тобой»
Педро Санчес

Премьер Испании поддержал борющихся украинцев.

Премьер-министр Испании Педро Санчес поддержал Украину после спора между президентом Украины Владимиром Зеленским и руководителями США Дональдом Трампом и Джей Ди Венсом в Белом доме.

Ответную реакцию глава испанского правительства разместил на своей странице в соцсети Х.

«Украина, Испания с тобой»,– написал он на трех языках: испанском, английском и украинском.

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