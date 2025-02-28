«Украина, Испания с тобой»3
- 28.02.2025, 22:59
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Премьер Испании поддержал борющихся украинцев.
Премьер-министр Испании Педро Санчес поддержал Украину после спора между президентом Украины Владимиром Зеленским и руководителями США Дональдом Трампом и Джей Ди Венсом в Белом доме.
Ответную реакцию глава испанского правительства разместил на своей странице в соцсети Х.
«Украина, Испания с тобой»,– написал он на трех языках: испанском, английском и украинском.
Ucrania, España está contigo.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 28, 2025
Ukraine, Spain stands with you.
Україно, Іспанія з тобою. 🇺🇦 🇪🇸