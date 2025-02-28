The Guardian: Зеленский даст лидерам Европы «неотфильтрованный отчет» о Трампе 2 28.02.2025, 23:12

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Владимир Зеленский

В воскресенье украинский президент прилетит в Лондон.

В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский должен провести встречу с европейскими лидерами в Лондоне, где расскажет им все подробности разговора с Дональдом Трампом. Об этом пишет журналист британской The Guardian (перевод - «Униан») Якуб Крупа.

Он отметил, что позже сегодня Владимир Зеленский должен был выступить в Гудзоновском институте, но теперь эти планы под вопросом.

- Его также ожидают в Лондоне для дальнейших переговоров с европейскими лидерами в воскресенье, где он предоставит им абсолютно неотфильтрованный отчет о переговорах с Трампом. Мы можем только представить, что он собирается сказать, - отмечает Крупа.

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