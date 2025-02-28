Глава офиса Зеленского: Украина - это не просто точка на карте
- 28.02.2025, 23:31
- 1,670
Ермак прокомментировал встречу Зеленского с Трампом.
Президент Украины Владимир Зеленский отстаивает интересы украинского народа. Об этом руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в Telegram.
Руководитель ОП Украины отметил, что безопасность - это не просто слово, а жизнь.
«Это будущее без сирен, без потерь, без страха за тех, кого любим», - отметил Ермак.
Он подчеркнул, что без реальных гарантий война вернется.
«Она всегда возвращается туда, где оставляют шанс на новый удар», - подчеркнул Ермак.
«Президент Украины борется за нашу страну, за каждого, кто защищает справедливый и долговременный мир. Поддерживаю президента, который отстаивает интересы нашего героического народа. В каждой ситуации. Точка», - отметил руководитель ОП.
Он добавил, что в Украине благодарны тем, кто рядом.
«Тем, кто понимает, что Украина - это не просто точка на карте. Это Минас-Тирит, который держит мир от зла», - подчеркнул Ермак.
Также он добавил, что в Украине очень благодарят весь американский народ за поддержку. Ермак добавил:
«Она приближает день, когда война станет лишь воспоминанием».