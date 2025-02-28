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Президент Украины после произошедшего в Белом доме поговорил с Макроном и Рютте

  • 28.02.2025, 23:40
  • 1,018
Президент Украины после произошедшего в Белом доме поговорил с Макроном и Рютте

Об этом сообщило издание Financial Times.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные разговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на связанный с президентом источник в Вашингтоне. По данным журналистов, разговоры состоялись после срыва переговоров с Дональдом Трампом в Белом доме.

- Макрон, который сейчас находится в Лиссабоне, ранее заявил, что считает, что несколько крупных стран были правы, когда помогали Украине и накладывали санкции на Россию три года назад и продолжают это делать.

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