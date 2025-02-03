В Германии виллу российского олигарха Усманова выставили на продажу 3.02.2025, 5:46

Фото: Klaus Wiendl

Дом стал самым дорогим в современной истории ФРГ.

В немецкой федеральной земле Бавария выставлена на продажу вилла, где подолгу жил российский олигарх Алишер Усманов. Дом стал самым дорогим в современной истории Германии, пишет в воскресенье, 2 февраля, газета Münchner Merkur.

По ее данным, предварительная цена виллы составила 25 млн евро. Она стала самой дорогой за всю историю сайта-агрегатора Immowelt, который собирает данные о продаже недвижимости в Германии. Интернет-портал работает с 1996 года.

Виллу на продажу выставил Ульрих Крамер - арбитражный управляющий, осуществляющий реализацию имущества на основании решения суда. Крамер рассказал, что районный суд в баварском городе Вольфратсхаузен поручил ему удовлетворить претензии кредиторов офшорной компании Tegernsee (IOM) Limited, зарегистрированной на острове Мэн. Именно она купила виллу в 2011 году за 7,2 млн евро.

По словавм Крамера, компания оказалась неплатежеспособна, так как «активы этой фирмы-должника в основном состояли из недвижимости, которая, естественно, не подходит для оплаты непогашенных задолженностей». Поэтому теперь виллу нужно продать, чтобы погасить долги компании-банкрота.

Трехэтажная вилла с гаражом на участке площадью 4700 кв. м находится в поселке Роттах-Эгерн на берегу альпийского озера Тегернзее по адресу Фишерштрассе 12. После 2011 года Усманов арендовал ее за 77 000 евро в неделю у Tegernsee (IOM) Limited. Münchner Merkur называет ее «подставной фирмой» и отмечает, что компания вложила еще несколько миллионов евро в ремонт виллы.

По словам Крамера, у объекта 735 кв. м жилой площади, четыре спальни и ванные комнаты на двух верхних этажах, баня площадью 750 кв. м, а также 20-метровый бассейн.

Крамер обещает, что если виллу удастся продать, то «вырученные средства поступят на счет, который я открыл для процедуры банкротства, доступ к нему есть только у меня». Юрист собирается проводить продажу не открыто, а «конфиденциально, в рамках секретной маркетинговой кампании» среди узкого круга заинтересованных лиц.

Юрист рассказал, что ему уже удалось продать лодочный ангар перед виллой, также принадлежавший Tegernseer (IOM) Limited. Житель Роттах-Эгерна купил его примерно за 1 млн евро. По словам Крамера, еще несколько риелторов уже заинтересовались другим объектом той же фирмы — половиной двухквартирного жилого дома напротив виллы, где жили сотрудники Усманова. В 2018 году этот объект приобрели за 2 млн евро.

В Баварию Усманова привело то, что он лечил глаза у мюнхенского врача. Состоятельный пациент решил поселиться поблизости. «Очарование этого уникального местечка Роттах-Эгерн в том, что я чувствовал себя как дома в Узбекистане», - цитировало олигарха немецкое издание t-online.

Впоследствии в том же поселке через другие подставные фирмы олигарх приобрел еще два дома. Один из них — исключительно для персонала: телохранителей, слуг, водителей. По данным Münchner Merkur, с 2015 года на Tegernsee (IOM) Limited работали 12 человек, которые следили за основной виллой Усманова в Роттах-Эгерне.

Сейчас, как пишет газета, прокуратура Мюнхена продолжает расследование против Усманова по подозрению в уклонении от уплаты налогов. Следователи уверены, что самое позднее с 2014 года присутствие олигарха в Роттах-Эгерне отвечало критериям нахождения по месту жительства. Это значит, что он должен был платить там налоги. Выяснилось, что осенью и зимой он месяцами жил на берегу Тегернзее, одно время был даже прописан и там, и в Мюнхене.

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