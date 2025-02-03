ВСУ ликвидировали десятки ключевых российских и северокорейских офицеров
- 3.02.2025, 8:03
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Успешный ракетный удар по Курской области.
ВСУ нанесли на этой неделе ракетный удар по центральному командному пункту врага, расположенному на Курщине, и ликвидировали десятки ключевых российских и северокорейских офицеров.
Об этом рассказал украинский президент Владимир Зеленский в интервью AP.
Глава украинского государства отметил, что речь идет о комплексной атаке с использованием разного вооружения.
«Это была наша военная цель, справедливая. Был ракетный удар с нашей стороны, были задействованы разные виды оружия, но комплексный удар был нанесен по ним. Я думаю, это о десятках офицеров мы говорим, десятки офицеров они потеряли», – сказал президент.
Видимо, речь идет об ударе по командному пункту оккупантов в Рыльске, о котором Генштаб ВСУ сообщал 31 января.
Президент Украины также рассказал, что враг потерял по меньшей мере 4 тысячи северокорейских солдат во время боев на Курщине. Первый пакет военных из КНДР, прибывших воевать на стороне РФ, уже потерял свою боеспособность.
По словам главы государства, Украине известно о 20-25 тысячах северокорейских военных, которые могут быть дополнительно переброшены в РФ.