Трамп рассказал, с кем ведет переговоры о войне в Украине
- 3.02.2025, 8:05
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Президент США рассказал о контактах «с разными сторонами».
Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация ведет переговоры по войне в Украине и с Москвой, и с Киевом.
Как передает CNN, Трамп сказал журналистам, что у его администрации запланированы «встречи и переговоры» с Украиной, Россией и «различными сторонами».
«Мы имеем дело с Украиной и Россией, у нас запланированы встречи и переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию. И я думаю, что эти обсуждения на самом деле идут довольно хорошо», - сказал Трамп.