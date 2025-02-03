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Китай отказался принимать Лукашенко?

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  • 3.02.2025, 8:21
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Китай отказался принимать Лукашенко?

Диктатора просто не захотели видеть.

«Китай, как и Запад, сегодня воспринимает Беларусь, как продолжение России в западном направлении», — такую мысль выразил в эфире «Еврорадио» политолог Аркадий Мошес.

По словам эксперта, скорее всего, Китаю не было никакого дела приглашать Лукашенко к себе в страну с визитом, который якобы должен был состояться за несколько дней до «выборов» в Беларуси.

— Я не исключаю, что Путин тоже мог замолвить словечко, мол Александра Григорьевича пока не приглашайте, я сам буду ездить. А еще был прецедент, когда в конце 2023 года был саммит «Пояса и пути» в Китае, Лукашенко не пригласили. Его не поставили на одной фотографии рядом с Путиным или Си Цзиньпином. Да, ему дали потом возможность приехать в Китай, а вот в группе людей, которые должны были реально о чем-то договориться, — Лукашенко не оказалось.

Мошес говорит, что возможно, и сейчас у Лукашенко просто не было никакого приглашения из Китая. Тем более, что по стандартам дипломатических протоколов, Лукашенко не может приехать в Китай два раза подряд — должна соблюдаться очередность, чтобы и Си Цзиньпин тоже посетил Минск.

Политолог Роза Турарбекова считает, что сейчас Лукашенко нигде не хотят видеть, даже на Востоке. Эксперт говорит, что это новый тренд.

— Может быть, через какое-то время нам станет ясно, почему так произошло [Отмена визита в Китай. — Еврорадио]. Да, его признали, его поздравили, но видеть его не хотят, нигде. Мы фиксируем эти тренды, но нам просто не хватает информации. 

Напомним, 3 января  на встрече с председателями облисполкомов и Минского горисполкома Лукашенко заявил, что до «выборов» планирует совершить визит в Китай. 

— И международные визиты, в Китай визит. Такие визиты, от которых нельзя отказаться. Потому что это будущее нашего государства. Что такое встреча с Си Цзиньпином и визит в Китай? Это будущее нашей страны. Сотрудничество с Китаем — это великое дело, — сказал Лукашенко.

Однако никакого визита так и не состоялось. 

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