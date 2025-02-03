закрыть
3 февраля 2025, понедельник, 9:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Такой программный код потеряли

  • Илья Шелепин
  • 3.02.2025, 8:39
  • 2,902
Такой программный код потеряли

Как российские пропагандисты сели в лужу с китайским ИИ.

Коллеги В.Соловьева по России-1 тоже глубоко разобрались в ИИ, сделав такой сюжет:

– Разработчики [китайского AI] DeepSeek рассказали, что основой нейросети стал программных код, разработанный советскими программистами еще в 1985 году.

Разумеется, процитировали заметку с сайта вымышленных новостей Панорама.

Еще детективные подробности оттуда, которые почему-то проигнорировали на России-1:

«Наш искусственный интеллект был создан на базе советских разработок, а именно – системы ОГАС академика Глушкова. Без неё мы бы никогда не догнали американцев с их ChatGPT» – сказал основатель DeepSeek

Архив Виктора Глушкова, насчитывающий 10 тысяч страниц, был продан на аукционе в 1995 году за 15 тысяч долларов США. Покупателем стал китайский бизнесмен, который предпочёл сохранить анонимность

Такой программный код потеряли…

Илья Шелепин, Telegram

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Массовый саботаж против Лукашенко
Массовый саботаж против Лукашенко Ирина Халип
Скованные одним штурмом
Скованные одним штурмом Владимир Халип
Серьезный удар по экономике России
Серьезный удар по экономике России Петр Олещук
Асад подложил Лукашенко свинью
Асад подложил Лукашенко свинью Виктор Постнов