Такой программный код потеряли
- Илья Шелепин
- 3.02.2025, 8:39
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Как российские пропагандисты сели в лужу с китайским ИИ.
Коллеги В.Соловьева по России-1 тоже глубоко разобрались в ИИ, сделав такой сюжет:
– Разработчики [китайского AI] DeepSeek рассказали, что основой нейросети стал программных код, разработанный советскими программистами еще в 1985 году.
Разумеется, процитировали заметку с сайта вымышленных новостей Панорама.
Еще детективные подробности оттуда, которые почему-то проигнорировали на России-1:
«Наш искусственный интеллект был создан на базе советских разработок, а именно – системы ОГАС академика Глушкова. Без неё мы бы никогда не догнали американцев с их ChatGPT» – сказал основатель DeepSeek
Архив Виктора Глушкова, насчитывающий 10 тысяч страниц, был продан на аукционе в 1995 году за 15 тысяч долларов США. Покупателем стал китайский бизнесмен, который предпочёл сохранить анонимность
Такой программный код потеряли…
Илья Шелепин, Telegram