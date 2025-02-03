Такой программный код потеряли Илья Шелепин

3.02.2025, 8:39

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Как российские пропагандисты сели в лужу с китайским ИИ.

Коллеги В.Соловьева по России-1 тоже глубоко разобрались в ИИ, сделав такой сюжет:

– Разработчики [китайского AI] DeepSeek рассказали, что основой нейросети стал программных код, разработанный советскими программистами еще в 1985 году.

Разумеется, процитировали заметку с сайта вымышленных новостей Панорама.

Еще детективные подробности оттуда, которые почему-то проигнорировали на России-1:

«Наш искусственный интеллект был создан на базе советских разработок, а именно – системы ОГАС академика Глушкова. Без неё мы бы никогда не догнали американцев с их ChatGPT» – сказал основатель DeepSeek

Архив Виктора Глушкова, насчитывающий 10 тысяч страниц, был продан на аукционе в 1995 году за 15 тысяч долларов США. Покупателем стал китайский бизнесмен, который предпочёл сохранить анонимность

Такой программный код потеряли…

Илья Шелепин, Telegram

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