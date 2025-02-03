Латвия готовит визовое нововведение для белорусов
- 3.02.2025, 8:42
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Оно затронет и россиян.
Латвия рассматривает возможность введения ограничений на подачу заявлений на визы и въезд в страну для граждан России и Беларуси. Об этом говорится в аннотации к проекту правового акта, подготовленного Министерством иностранных дел, сообщает DELFI.
В документе, размещенном на юридическом портале страны, отмечается, что с начала «полномасштабного вторжения России в Украину, поддержанного белорусским режимом, разведывательные и гибридные угрозы в регионе значительно возросли».
В аннотации к проекту указано, что в дальнейшем, в целях предотвращения угроз общественному порядку, международным отношениям и внутренней безопасности Латвии, будут пересмотрены ограничения, касающиеся подачи заявлений на визы и пересечения границы — в основном это касается россиян, но есть изменения и для белорусов.
«В целях обеспечения безопасности жителей Латвии и учета потенциальных рисков планируется определить порядок приема визовых заявлений от граждан Беларуси», — говорится в сообщении.
Однако в проекте не предусматриваются ограничения на въезд граждан Беларуси, поскольку это противоречило бы позиции Евросоюза, который поддерживает мобильность белорусских граждан. Данную позицию поддерживают и белорусские демократические силы.
Предполагается, что новые правила вступят в силу до 31 декабря 2026 года.