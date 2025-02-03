Латвия готовит визовое нововведение для белорусов 3.02.2025, 8:42

1,456

Оно затронет и россиян.

Латвия рассматривает возможность введения ограничений на подачу заявлений на визы и въезд в страну для граждан России и Беларуси. Об этом говорится в аннотации к проекту правового акта, подготовленного Министерством иностранных дел, сообщает DELFI.

В документе, размещенном на юридическом портале страны, отмечается, что с начала «полномасштабного вторжения России в Украину, поддержанного белорусским режимом, разведывательные и гибридные угрозы в регионе значительно возросли».

В аннотации к проекту указано, что в дальнейшем, в целях предотвращения угроз общественному порядку, международным отношениям и внутренней безопасности Латвии, будут пересмотрены ограничения, касающиеся подачи заявлений на визы и пересечения границы — в основном это касается россиян, но есть изменения и для белорусов.

«В целях обеспечения безопасности жителей Латвии и учета потенциальных рисков планируется определить порядок приема визовых заявлений от граждан Беларуси», — говорится в сообщении.

Однако в проекте не предусматриваются ограничения на въезд граждан Беларуси, поскольку это противоречило бы позиции Евросоюза, который поддерживает мобильность белорусских граждан. Данную позицию поддерживают и белорусские демократические силы.

Предполагается, что новые правила вступят в силу до 31 декабря 2026 года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com