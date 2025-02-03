Украинские дроны атаковали НПЗ в Волгограде 3.02.2025, 8:53

Завод принадлежит российскому «Лукойлу».

В ночь на 3 февраля в российском Волгограде прогремели взрывы. Украинские дроны атаковали НПЗ, принадлежащий «Лукойлу».

Об этом сообщает РБК-Украина со со ссылкой на российские Telegram-каналы и канал руководителя ЦПД Андрея Коваленко.

Канал Baza подтвердил, что предварительно с атака происходила по нефтеперерабатывающему заводу, который принадлежит «Лукойлу». После атаки в нескольких районах города пропал свет.

На события отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, отметив, что по Волгоградскому НПЗ, который в десятке ведущих заводов России, вновь что-то прилетает.

«Важно, чтобы он прекратил производить бензин, дизель, авиационное топливо и обеспечивать российскую армию преступников», - добавил он.

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