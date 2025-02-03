«Речь идет о набивали карманов Лукашенко» 3.02.2025, 9:05

Власти хотят пересадить белорусов на «Белджи».

Премьер Роман Головченко подписал постановление о выравнивании ставок утилизационного сбора на авто с Россией. Беларусам дорого обойдутся интеграционные устремления режима, пишет читатель сайта Charter97.org

— Для автодилеров тарифы на утилизацию увеличатся вдвое, а на электрокары — в 42 раза. Такие же тарифы будут действовать для физлиц, завозящих авто для перепродажи. За новую легковушку с двигателем 1000-2000 см ³ будет нужно заплатить 23 тыс.руб. вместо 11 645.

Дилеры заложат утильсбор в стоимость авто, платить придется простым белорусам.

Предположительно, в Беларуси самый высокий возраст автомобилей в Европе. Предположительно, так как Белстат тщательно скрывает эту информацию. Средний возраст авто в стране, возможно, 22 года. Известно, что до 2014 года в стране автомобилей старше 20 лет было меньше 20%. А в 2022 в «самом социальном государстве» их уже стало больше 55%.

В соцсетях появляются видео автомобилей, разваливающихся на ходу.

Такой возраст авто связан не с любовью белорусов к раритетам, а с обнищанием людей.

Новые пошлины делают покупку старых иномарок невыгодной. Крепкие хозяйственники хотят заставить белорусов покупать продукцию «Белджи», к которой много вопросов по соотношению цена-качество, комфорту, экологичности. Интересы белорусов второстепенны, когда речь идет о набивании карманов Лукашенко и обогащении китайских акционеров.

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