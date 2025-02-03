Шарангович забросил шайбу «Сиэтлу» и отдал результативную передачу 3.02.2025, 9:19

Егор Шарангович

Белорусский хоккеист «Калгари» — первая звезда матча.

Белорусский форвард «Калгари Флэймз» Егор Шарангович забросил шайбу и отдал результативную передачу в победном матче НХЛ с «Сиэтл Кракен», сообщает belarushockey.

Сиэтл — Калгари — 2:3 (Какко, 34:31, Танев, 45:41; Фрост, 14:03, Шарангович, 16:43-бол., Юбердо, 17:56-бол.).

Сначала Шарангович помог открыть счет Моргану Фросту. Кстати, Фрост впервые отличился в составе «Калгари» после обмена из «Филадельфии». Спустя 100 секунд белорус сам поразил ворота Джоуи Даккорда, реализовав большинство. Этот гол стал 10-м для звезды Betera в текущем чемпионате.

Шарангович мог оформить и голевой дубль, но в середине третьего периода не реализовал выход один на один с голкипером в меньшинстве. Тем не менее он занес «+2» в графу полезности и был признан первой звездой матча. Теперь у минчанина 20 (10+10) очков в сезоне.

«Калгари» набрал 59 очков и по-прежнему замыкает зону плей-офф на Западе. «Сиэтл» идет 13-м в этой же конференции с 49 баллами.

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