Шарангович забросил шайбу «Сиэтлу» и отдал результативную передачу
- 3.02.2025, 9:19
Белорусский хоккеист «Калгари» — первая звезда матча.
Белорусский форвард «Калгари Флэймз» Егор Шарангович забросил шайбу и отдал результативную передачу в победном матче НХЛ с «Сиэтл Кракен», сообщает belarushockey.
Сиэтл — Калгари — 2:3 (Какко, 34:31, Танев, 45:41; Фрост, 14:03, Шарангович, 16:43-бол., Юбердо, 17:56-бол.).
Сначала Шарангович помог открыть счет Моргану Фросту. Кстати, Фрост впервые отличился в составе «Калгари» после обмена из «Филадельфии». Спустя 100 секунд белорус сам поразил ворота Джоуи Даккорда, реализовав большинство. Этот гол стал 10-м для звезды Betera в текущем чемпионате.
Шарангович мог оформить и голевой дубль, но в середине третьего периода не реализовал выход один на один с голкипером в меньшинстве. Тем не менее он занес «+2» в графу полезности и был признан первой звездой матча. Теперь у минчанина 20 (10+10) очков в сезоне.
«Калгари» набрал 59 очков и по-прежнему замыкает зону плей-офф на Западе. «Сиэтл» идет 13-м в этой же конференции с 49 баллами.