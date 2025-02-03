Советник Зеленского назвал «провальным» план США по проведению выборов в Украине 1 3.02.2025, 9:31

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Белому дому нужен реальный план давления.

Предложение США провести выборы в Украине до конца года в случае прекращения огня — это «провальный» план, если в Вашингтоне больше ничего не предполагают сделать для устойчивого мира, заявил советник украинского президента по коммуникациям Дмитрий Литвин.

«Москва продолжает наращивать производство ракет и боеприпасов, находить новые способы обхода санкций и зарабатывать на нефти. И ясно, что все это оружие создается не с учетом уважения к демократическим соседям», — отметил Литвин. Он напомнил о словах президента США Дональда Трампа, который говорил о возможности оказать давление на Путина, и призвал Вашингтон перейти к работе над «конкретным планом по прекращению войны и обеспечению прочного мира».

До этого спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог заявил, что Вашингтон хочет, чтобы в Украине до конца года прошли президентские и парламентские выборы.

In response to Reuters' question regarding Mr. Kellogg's remarks on the ceasefire and elections –



We haven’t seen Mr. Kellogg’s full interview, only a few quotes about the elections, so it’s hard to fully assess his position. But if his plan is just a ceasefire and elections, it… — Dmytro Lytvyn (@dmtrltvn) February 2, 2025

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