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В колонии «Витьба» покончил с собой россиянин

  • 3.02.2025, 9:37
  • 3,492
В колонии «Витьба» покончил с собой россиянин

Это произошло в конце декабря 2024 года.

Гражданин России покончил с собой в исправительной колонии №3 «Витьба». Это произошло в конце декабря 2024 года, сообщают правозащитники «Гомельской Весны».

50-летний гражданин России был осужден на 16 лет заключения по «наркотической» статье. Заключенный просил перевести его в Россию для отбывания наказания. В РФ люди, осужденные по такой статье, как говорят правозащитники, имеют право на условно-досрочное освобождение или иные льготы. Ранее в Беларуси довольно часто практиковались такие переводы, но на этот раз россиянин получил отказ.

Мужчину недосчитались контролеры на ночной проверке. Когда начали искать, то его нашли мертвым в летней сушилке для белья локального участка.

Бывшие заключенные «Витьбы-3» говорят, что в колонии только в течение 2024 года умерли не менее трех человек. Они обвиняют во всем отсутствие надлежащей диагностики заболеваний и лечения.

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