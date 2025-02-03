Растерянная Россия 4 Дмитрий Петров

3.02.2025, 9:44

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Магия, война и z-культура.

В Новый год в Капитолий ударила молния. Сенатор-консерватор Майк Ли написал в сети Х: «Похоже на предзнаменование». Был удар и в обелиск Вашингтона. О чем взахлеб писали и маргиналы в телеграм-каналах, и «качественные СМИ» от РИА «Новости» до «Царьграда». Мол, не к добру это. Ох, не к добру!..

А 18 мая 2021-го молния угодила в крест Исаакиевского собора. Такое уже было в 1733-м. Тогда многие узрели в этом знак. И впрямь — вскоре пожар спалил Большую и Малую Морские улицы Питера. А через год сгорело больше 1000 зданий. Что до политики, то в те года царила Бироновщина, а после пошла чехарда дворцовых переворотов.

Тягчайшим преступлением тогда считали колдовские покушения на монарха с целью лишить его или ее сил, жизни или подчинить себе с помощью чар, заклятий и снадобий. То же касалось других важных особ и простых людей. Страх перед порчей, сглазом и зельем жил и жив на Руси и теперь. Как и вера в предсказания, целительство и обереги.

В 2024-м рынок таких услуг составил 2,4 трлн руб. Более 4% от всех расходов на еду! В 2023-м россияне отдали колдунам 2 трлн — в 20 раз больше, чем психотерапевтам.

Трафик сайтов астрологов, нумерологов и гаданий вырос на 38% в сравнении с 2023-м. Среднее время, проведенное там — на 19%. И это не предел, считают социологи. Больше половины россиян часто изучают гороскопы. Четверть верят, что лично сталкивались с магией. Более 30%, готовы пойти к гадателям и прорицателям. Или — освоить их ремесло.

В 2024-м в РФ потратили на гадальные карты и наборы в Ozon и Wildberries 1,9 млрд руб. — на миллиард больше, чем два года назад. Купили в маркетплейсах 2,8 млн колод таро, оракулы и учебники гадания, подсчитали на Moneyplace. По их данным, в декабре только на таро они потратили 129,5 млн рублей (на 18 млн больше, чем в тот же месяц 2023-го).

Антрополог Александра Архипова поясняет: «вера в колдовство… характерна для культуры пессимистов-конформистов. Тех, что не идут против системы, оправдываясь тем, что есть тайные правила и надо им следовать». Это — точно указанная черта огромной части общества.

Но есть и иные. Среди них — растерянность и бессилие. Утрата любых оснований и опор в дни хаоса и безумия.

Непонимание ситуации, жизнь в искусственной реальности, созданной пропагандой. Отсутствие образа будущего, да и его ненужность. Смутное ощущение утраченных возможностей и предчувствие краха. А рядом — никого и ничего, способного помочь. «Прямая линия»? Заклинания Мордана? «Ценности» из указа? На это что — можно опираться? Вот и платят жрецам потустороннего, чтоб не делать будущее, а гадать о нем, слушая и слушаясь шарлатанов

Они погибнут

Есть на них спрос и в политике. В РФ радикал-шовинисты вспоминают прорицателя Эдгара Кейси. Он грозил, что 44-й президент США станет последним. Кто-то думал, что это он об Обаме. Но в Москве посчитали: президент Кливленд избирался дважды, т. е. был 22-м и 24-м, 44-м как раз и можно считать Трампа. Ценители катренов Нострадамуса относят к Трампу предсказание о приходе к власти «великого, бесстыдного и дерзкого скандалиста».

Некий современный астролог Зараев объявляет: «в 2025-м США должны распасться на три части». Что значит — должны? Кому должны? Настоящее пророчество не должно быть понятным.

Провидцем объявляют и одного из ярчайших политических трюкачей — Жириновского. Квасные СМИ зовут его «здравым прогнозистом», пряча за этим словом пророка. Он, мол, уже давно узрел, что «Америки в ближайшие 10-15 лет не будет. Она не выдержит кризисов, её распад неизбежен». А в 2025-м предугадал распад ЕС: «Они погибнут. Их затопчут арабы, турки, курды, албанцы. Европе конец». А русский мир объединится в границах СССР. А в 2040-м – все славяне.

Как? Почему? Что объединит сербов и чехов, поляков и болгар? Об этом — молчок. Эти наброски, черновики раскопали те, кто разбирал его архив. А выдают за прогнозы.

Помнят и Вангу. Дескать «могучая православная страна на востоке» (ей РИА Новости объявляет РФ) явит всем «единую религию Белого лотоса» (а патриарха Кирилла куда?). А «Европу ждет конфликт доселе невиданный. Континент будет истощен. Люди начнут массово уезжать оттуда». Что ж, конфликт явлен. Но истощает он Россию.

А закат (распад, упадок) Европы кто ни предрекал… И философ Шпенглер. И политик Троцкий. И писатель Уэллс. И художник Глазунов. И журналист Эккерт. И много кто еще. А она — знай себе цветет. А что жалуется — так это по привычке…

Меж тем Путин в Монголии встретился с группой шаманов, рассказал журналу Der Spiegel Михаил Зыгарь, такой визит мог быть главной целью внезапной поездки, что анонсировали за три дня до начала. Он допускает, что Путин ездил просить разрешения на ядерный удар. Проверить это нельзя, пишет Зыгарь, но оккультизм, эзотерика и схожие практики не чужды «начальнику» и его окружению.

Впрочем, тягу к потустороннему и его подключению к земным делам они камуфлируют антиколдовскими якобы действиями. Главный по истории Владимир Мединский в 2018-м инициировал законопроект о запрете рекламы услуг гадалок, колдунов и т. п. Но, похоже — для вида. Либо колдовское лобби проект торпедировало. Ведь через семь лет депутат Чернышов вновь призвал СМИ не продвигать их. Ибо «шарлатаны» действуют «ради выгоды за счёт доверчивости» и «распространяют лженауку».

А что взамен? Реклама науки и культуры, личного успеха и образования. И как же его видят чиновники и СМИ?

Плоды просвещения

Разве открытия (не тайные) — от вакцины от рака до компьютерной программы «автоматической генерации фейков и дипфейков» — не предъявляют ежедневно? И как явить истории успеха, если в РФ скрывают источник стартовых денег или путь в шоубизнес?

Что до образования, то интернет и эфир полны повелений в этой сфере.«Дополнить „Разговоры о важном“ новыми темами». Вернуть в школы начальную военную подготовку. По словам зампреда думкома по образованию Яны Лантратовой, планируют и «полевые выезды». Дети освоят строевую подготовку, средства защиты, оружие, стрельбу, метание гранат, бой в составе отделения на БМП и рытье окопов.

Этот предмет отменили в 1990-м. По словам экспертов — «в рамках антивоенной кампании и демонстраций мирных намерений западным партнерам». И вот — вернули. Видно — в ходе военной кампании. И демонстрации партнерам… Чего? Это отчасти объяснил политик Миронов: «преподавать его должны участники боев». Т. е. задачи боевые. А вдохновить на их решение велено включив в списки для чтения патриотические тексты современных авторов.

Слова и города

Тексты патриотов… А где они? Известно, патриотизм — это деятельная любовь к Родине. Труд для ее блага. Но разве хотят его «ястребы», поющие: «Нас Запад никогда не побеждал»? Забыли, что ль о сданном в 1855-м Крыме? И Порт-Артуре. И Цусиме. И нынче, когда за суперпобеду выдают взятие ценой диких жертв села и городка, война несет россиянам смерть, увечья, муки и горе. А патриотизмом в текстах ее певцов не пахнет. Вольно ж им ныть, как некто Жидких:

…Мы из «Орешника» сделаем «биту»

И к миру их неизбежно пригоним.

Припев

Байден, старый грешник,

Получай «Орешник»!..

Или — как некий Еремин:

И сегодня — РСД «Орешник»

От Европы защищает нас.

Будто это на Еремина напали. А не наоборот. Разве графоманские призывы к смертоубийству — патриотизм? И годны для школьного чтения? Или лучше эти стихи участника боев об их кошмаре?

Обстрел пошел ракетой джавелин,

Горит машина БМД, ползут враги…

Дружок, разбрызгал все свои мозги.

Сержант убит, и в крови лежит…

Или — эти?

Дома остались Мойка, канал Обводный,

Северный свет уступчивых белых ночей…

Мы грызем донецкую землю, ложимся в нее поротно,

В общем, делаем ее своей.

Здесь хоть смысл есть: если кому кроме украинцев и достанется донецкая земля, то лишь грызшим ее и зарытым в ней рекрутам сбрендивших воевод и агитаторов вроде Лауры Цаголовой, мечтающей

…умереть от нежности к блику Родины на броне!

Участники z-сборников, как Владимир Силкин, пишут и странное (уж не дискредитация ли?):

Не нужны нам ни Харьков, ни Киев,

И Полтавская ночь не нужна,

Потому, что безмерна Россия,

И чужого не хочет она…

Да прям?.. А зачем ее поводыри вопят: «только настоящая победа, взятие регионов Украины и присоединение их –единственный путь…» Мол, вольная соседка должна целиком лечь под них. И никаких границ. Таков путь Третьего Рима под омофором Богородицы. На что нежданно отвечает воевавший Владимир Ключников:

…Богородица-то простит,

а мать — не факт…

Неужто порой все ж ведают, чем слово отзовется? И что убитый чекистами Николай Гумилев писал о слове, разрушавшем города, как о воле Бога, а не «начальника», велящего бить по ним ракетами. И ныне их крушат — ими. А эту беду выдают за победу.

Рынок эзотерики растет не зря. С самой мобилизации маги в РФ продают обереги от призыва, а также – для тех, кто идет на войну. Цены? От сотен до многих тысяч рублей. Обряд вершат при клиенте и по фото. Но дешевле купить амулет.

Есть — от пули. Есть — от мин. Не знаю, есть ли от молнии.

Дмитрий Петров, The Moscow Times

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