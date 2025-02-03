Газовый коллапс: Приднестровье нашло замену «Газпрому»3
- 3.02.2025, 10:28
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Первая партия уже поставлена.
«Молдовагаз» доставила первую партию газа в непризнанное Приднестровье.
Как сообщает liga.net, «Молдовагаз» отгрузила в Приднестровье первые объемы газа из партии в 3 млн куб. м согласно решению комиссии по чрезвычайным ситуациям в правительстве Молдовы.
Поставки будут осуществляться на основании заявок, поступающих от ООО «Тираспольтрансгаз». Согласно условиям договора этот объем природного газа должен быть возвращен до 1 марта 2025 года.
После того, как Украина прекратила транзит российского газа, в Приднестровье отключили централизованное отопление и горячее водоснабжение из-за отсутствия газовых поставок.