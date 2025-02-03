Лукашенко — самый продажный из диктаторов

Лукашенко — самый продажный из диктаторов1
- Нвер Мнацаканян
- 3.02.2025, 10:37
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Таких покупают по любому обменному курсу.
Беларусь вместе с Арменией состоит сразу в трех союзах: ОДКБ, ЕАЭС и СНГ. Начнем с этого, чтобы понять, в какой именно момент и почему белорусский ветер начал дуть в сторону Армении. А почему на этой ветряной мельнице сидит именно Лукашенко?
Потому что он самый продажный из всех, кто есть. Таких покупают по любому обменному курсу и кодируют против любой нужной страны. Спросите у Алиева — досье находится у него. Хотя бы по этой причине не тиражируйте бредни продажного диктатора.
Если бы наша так называемая политологическая мысль сосредоточилась не на марионетке, а на тех, кто ему платит, было бы несравненно полезнее.
Лукашенко необходимо обнулить фактами о подлости. И тогда мы увидим, будут ли сделаны выводы. Нет не им — вечным председателем колхоза, которого просто используют, а теми, кто провалился в расчете использовать его против Армении.
Попробуйте потребовать от них оценки слов Лукашенко и увидите, как они мечутся из стороны в сторону. Узурпатор вопит в состоянии отчаяния перед приближающимся свержением, когда белорусский народ выяснит, кому их 88-процентный кумир сдал Беларусь
Нвер Мнацаканян, YouTube