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Лукашенко — самый продажный из диктаторов

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  • Нвер Мнацаканян
  • 3.02.2025, 10:37
  • 2,736
Лукашенко — самый продажный из диктаторов

Таких покупают по любому обменному курсу.

Беларусь вместе с Арменией состоит сразу в трех союзах: ОДКБ, ЕАЭС и СНГ. Начнем с этого, чтобы понять, в какой именно момент и почему белорусский ветер начал дуть в сторону Армении. А почему на этой ветряной мельнице сидит именно Лукашенко?

Потому что он самый продажный из всех, кто есть. Таких покупают по любому обменному курсу и кодируют против любой нужной страны. Спросите у Алиева — досье находится у него. Хотя бы по этой причине не тиражируйте бредни продажного диктатора.

Если бы наша так называемая политологическая мысль сосредоточилась не на марионетке, а на тех, кто ему платит, было бы несравненно полезнее.

Лукашенко необходимо обнулить фактами о подлости. И тогда мы увидим, будут ли сделаны выводы. Нет не им — вечным председателем колхоза, которого просто используют, а теми, кто провалился в расчете использовать его против Армении.

Попробуйте потребовать от них оценки слов Лукашенко и увидите, как они мечутся из стороны в сторону. Узурпатор вопит в состоянии отчаяния перед приближающимся свержением, когда белорусский народ выяснит, кому их 88-процентный кумир сдал Беларусь

Нвер Мнацаканян, YouTube

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