В России директора гостиничного комплекса застрелили на рабочем месте

В России директора гостиничного комплекса застрелили на рабочем месте6
- 3.02.2025, 10:50
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Убийца не стал скрываться.
В российском Петропавловске-Камчатском утром 3 февраля в рабочем кабинете был убит директор гостиничного комплекса «Петропавловск» Руслан Кузнецов, сообщает издание «Камчатское время».
«Мужчина убит выстрелом, предположительно, из охотничьего самозарядного карабина «Вепрь»»,— сообщил изданию «Камчатка-информ» источник в правоохранительных органах.
Региональная редакция «Аргументов и фактов» сообщила, что мужчина, который стрелял в директора гостиницы, не стал скрываться и был задержан, он один из владельцев отеля.
Telegram-канал Amur Mash пишет, что задержанный — 66-летний Валерий Трофимов. По данным медиапроекта, он бывший соучредитель гостиничного комплекса.