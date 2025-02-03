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В Беларуси закрылось предприятие, в которое инвестировали немцы

  • 3.02.2025, 10:54
В Беларуси закрылось предприятие, в которое инвестировали немцы

Оно работало в оборонном секторе и сотрудничало с Россией.

В декабре 2024 года Белорусское оптико-механическое объединение ликвидировало бывшее совместное предприятие «Цейсс-БелОМО». Оно было последний структурой, которая связывала БелОМО с западными технологиями и рынками. Об этом пишет издание «Беларусы и рынок».

Дотерпели до санкций

Надобность в сохранении юрлица отпала после того, как летом прошлого года Сarl Zeiss Group вышла из капитала совместного предприятия, где имела 60%-ную долю. 100%-ным собственником «Цейсс-БелОМО» тогда стало БелОМО.

В свою очередь сделать этот шаг немцев вынудило введение ЕС в отношении БелОМО и его руководителя Александра Мороза санкций. Случилось это в июне 2024 года. В мотивировочной части решения было указано, что БелОМО работает в оборонном секторе и сотрудничает с Россией. И поэтому несет «ответственность за поддержку материально или финансово действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Тогда же санкции ЕС были распространены на главные структурные единицы холдинга — Минский механический завод имени С. И. Вавилова, вилейский завод «Зенит-БелОМО» и «НТЦ „ЛЭМТ“ БелОМО».

«Беларусы и рынок» пишут, что введение санкций ускорило выход Сarl Zeiss из своего белoрусского бизнеса, над которым известная компания уже к тому времени утратила фактический контроль. Сообщалось, что мощности «Цейсс-БелОМО» перепланируют под выполнение военных заказов российских заказчиков. Собственно, сейчас, когда имущество СП осталось у БелОМО, никто и ничто этому уже не мешает.

Последний из могикан

«Цейсс-БелОМО» чуть меньше года не хватило, чтобы отметить 30-летие.

Совместный бизнес был создан в 1995 году в рамках программы реконверсии одного из крупнейших в бывшем СССР производителей оптических, оптико-механических и оптико-электронных приборов. Львиная их доля предназначалась для военных нужд. Белoрусская фирма с Сarl Zeiss должна была помочь разбавить этот ассортимент и финансово поддержать БелОМО, когда в условиях потепления отношений между Западом и Востоком спрос на военную оптику резко сократился.

Немцы в итоге помогли. Организовали современное производство линз, механических компонентов, микроскопов и медицинских приборов. «Цейсс-БелОМО» получало за них валюту от заказчиков в Германии, США и Франции. Работу на совместном производстве нашли около 400 человек.

И без итальянцев

Со свершившейся ликвидацией «Цейсс-БелОМО» белoрусский холдинг полностью свернул сотрудничество с западными партнерами. Хотя еще до недавних пор был одним из лидеров в Беларуси по числу совместных предприятий с ними. Самыми значимыми были три — с германскими компаниями Carl Zeiss и Fielmann и итальянским производителем светотехнического оборудования Coemar.

С корпорацией Fielmann, с которой производил очковую оптику, БелОМО распрощался в 2010-х. Потом Fielmann сам развивал бизнес в Беларуси и вышел из него в прошлом году.

Совместный с итальянцами «Коемар» начал ликвидироваться в 2021 году. Этот процесс продолжается.

И без «отца совместного предприятия»

Все эти совместные компании объединяет то, что они появились на БелОМО в период его руководства Вячеславом Бурским.

Профессор, доктор технических наук возглавлял объединение (потом холдинг) с 1970 года и стал, пожалуй, последним «красным директором», покинувшим пост при Лукашенко. Причем произошло это не добровольно. В 2019 году Вячеслав Бурский был задержан и осужден на 5 лет лишения свободы за получение взяток от одного из российских контрагентов.

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