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Публичные унижения Лукашенко

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  • Дмитрий Болкунец
  • 3.02.2025, 11:21
  • 9,086
Публичные унижения Лукашенко

Речь идет не о экономике, а о демонстрации места диктатора.

С сентября 2020 года Кремль выстроил практику публичных унижений Лукашенко, подсылая к нему губернаторов. Особенно часто приезжают губернаторы Дальнего Востока, с которым Беларусь по логистическим причинам не может выстроить серьезных торговых отношений.

Здесь речь идет не о экономике, а о демонстрации места Лукашенко в системе Кремля. Путин явно показывает: он — хозяин, Лукашенко — вассал. В январе, не без помощи политбюро, не состоялась поездка Лукашенко в Китай. Кроме того, кто-то явно попросил, чтобы КНДР публично отчитал Лукашенко.

Дмитрий Болкунец, Telegram

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