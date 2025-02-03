Публичные унижения Лукашенко 4 Дмитрий Болкунец

3.02.2025, 11:21

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Речь идет не о экономике, а о демонстрации места диктатора.

С сентября 2020 года Кремль выстроил практику публичных унижений Лукашенко, подсылая к нему губернаторов. Особенно часто приезжают губернаторы Дальнего Востока, с которым Беларусь по логистическим причинам не может выстроить серьезных торговых отношений.

Здесь речь идет не о экономике, а о демонстрации места Лукашенко в системе Кремля. Путин явно показывает: он — хозяин, Лукашенко — вассал. В январе, не без помощи политбюро, не состоялась поездка Лукашенко в Китай. Кроме того, кто-то явно попросил, чтобы КНДР публично отчитал Лукашенко.

Дмитрий Болкунец, Telegram

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