Украинский Су-27 сбросил на оккупантов авиабомбы «Mk. 83» 1 3.02.2025, 11:48

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Один снаряд весит почти 460 килограмм.

В Сети опубликована видеозапись, на которой снята атака украинского истребителя Су-27 на позиции оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно сбросы двух авиабомб и фрагменты с визуальной фиксацией результатов атаки.

«Первое зафиксированное на видео применение: украинский истребитель Су-27 из 39-й бригады тактической авиации наносит удар по российским позициям американской 1000-фунтовой (~460 кг) авиабомбой Mk. 83, оборудованной комплексом JDAM-ER», - отмечает в комментарии автор публикации.

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