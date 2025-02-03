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Украинский Су-27 сбросил на оккупантов авиабомбы «Mk. 83»

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  • 3.02.2025, 11:48
  • 4,322
Украинский Су-27 сбросил на оккупантов авиабомбы «Mk. 83»

Один снаряд весит почти 460 килограмм.

В Сети опубликована видеозапись, на которой снята атака украинского истребителя Су-27 на позиции оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно сбросы двух авиабомб и фрагменты с визуальной фиксацией результатов атаки.

«Первое зафиксированное на видео применение: украинский истребитель Су-27 из 39-й бригады тактической авиации наносит удар по российским позициям американской 1000-фунтовой (~460 кг) авиабомбой Mk. 83, оборудованной комплексом JDAM-ER», - отмечает в комментарии автор публикации.

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