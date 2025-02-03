Футболист «Манчестер Сити» мог заиграть за сборную Беларуси? 1 3.02.2025, 11:57

На Хусанова обратил внимание главный тренер Кондратьев.

За «Манчестер Сити» теперь играет 20-летний игрок сборной Узбекистана Абдукадыр Хусанов. Ранее он выступал за французский «Ланс», , а в этот клуб защитник перебрался из «Энергетика»-БГУ, в системе которого находился в 2021-2023 годах. Там с ним работал и вносил вклад в его футбольное созревание Владимир Белявский. Известный белорусский тренер рассказал Bet News много интересного и нового о минском периоде карьеры новичка «Ман Сити».

— У людей глаза есть — как только Хусанов начал играть за «Энергетик», то на него тут же обратили внимание все. Начиная с Георгия Кодратьева, который осведомился, заигран ли Абдукадыр за сборную Узбекистана — он хотел видеть этого парня в главной команде страны.

Как водится, тут же нарисовались россияне. Но, по большому счету, они его просмотрели. Если вам нравится футболист, то предлагайте хоть какие-то условия, а эти темы — «Ну давайте мы его возьмем, а если что-то получится, то тогда...» — уже давно никого не интересуют. Потом ты там просто никого не найдешь, это мы уже проходили.

И вот случай — наш герой попадает на чемпионат мира среди юниоров, а в «Лансе» центральным защитником играет Кевин Дансо из сборной Австрии. Тот самый, который сломал Мбаппе нос на чемпионате Европы. Его хотят продать в «Рому».

«Лансу» нужна замена, и они приезжают на матч Аргентина — Узбекистан с намерением посмотреть в деле центрдефа из Южной Америки. И неожиданно для себя обнаруживают необходимого им игрока в стане соперников аргентинцев.

У Улугбека, разумеется, есть агент, который с ним работает. Начинаются переговоры, и в итоге «Ланс» покупает Кадыра у «Энергетика» — за 100 тысяч евро. По сути, это пустяковые деньги, потому что, и это не секрет, чемпионат Беларуси за топовый никто не считает. Что хоть и справедливо, но все равно обидно.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com