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В прошлом году на Гродненском мясокомбинате сократили более 400 человек

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  • 3.02.2025, 12:19
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В прошлом году на Гродненском мясокомбинате сократили более 400 человек

Предприятие заняло 10 место в стране по количеству уволенных сотрудников.

На 15% сократилось количество сотрудников Гродненского мясокомбината за девять месяцев 2024 года. На 1 января на предприятии работало 2832 человек, а на 1 сентября — уже 2410. Как пишет hrodna.life, данные о белорусских организациях, которые в прошлом году потеряли больше всего сотрудников, опубликовали «Киберпартизаны».

ОАО «Гродненский мясокомбинат» занял 10 место в стране по количеству уволенных сотрудников. Всего за девять месяцев 2024 года в Гродненской области уволили более 11 000 человек.

Какие еще компании из Гродненской области массово увольняли сотрудников?

В топ-10 предприятий по потерям сотрудников по информации «Киберпартизан» входят еще три фирмы, зарегистрированные в Гродненской области. Это «ЗападХимТорг» из Ивье, которая управляла сетью магазинов «Остров чистоты и вкуса», а также связанные с ней «ЗападХимИнвест» и «ЗападХимСервис». Всего они уволили 3800 человек.

Компании некогда успешного бизнесмена Виктора Ромука ушли в банкротство и ликвидацию. Бренд «Остров чистоты» выкупила компания «АйландГрупп», которая вновь открыла часть магазинов осенью 2024 года.

Увольняют с ЖКХ, заводов и больниц

Во многих районах Гродненской области в лидерах по сокращению сотрудников — коммунальные хозяйства. Зельвенское ЖКХ потеряло 27 сотрудников, Волковысское коммунальное хозяйство — 46 человек, Скидельское ЖКХ — 39, Ивьевское — 45.

Агрокомбинат «Скидельский» потерял 81 человека, ОАО «Мостовдрев» — 62. Штат Вороновской районной больницы уменьшился на 16 человек, Новогрудской больницы — на 24, Щучинской — на 31. На «Лидаспецавтотранс» уволили 123 сотрудников — всех, кроме одного.

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