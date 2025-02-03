Трамп: Пошлины на импорт из ЕС будут введены в ближайшее время 11 3.02.2025, 12:24

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Дональд Трамп

Фото: Bloomberg

Президент США заявил, что «Европа обворовывала Америку».

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении в ближайшее время ввести пошлины на европейские товары, обвинив Европейский Союз в несправедливой торговой политике в отношении Соединенных Штатов, сообщает BBC.

«Они не принимают наши автомобили, не принимают нашу сельскохозяйственную продукцию. Они почти ничего не принимают, а мы принимаем от них все — от миллионов автомобилей до огромного количества продовольствия и сельхозпродукции», — сказал Трамп.

На вопрос BBC, есть ли конкретные сроки объявления тарифов на ЕС, Трамп ответил: «Я бы не сказал, что есть конкретный график, но это произойдет очень скоро».

«Соединенные Штаты были обворованы практически всеми странами мира. Мы имеем дефицит почти с каждой страной — не со всеми, но с большинством, и мы это изменим. Это было несправедливо.

Они действительно пользовались [США]», — считает Трамп.

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