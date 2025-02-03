Определены самые дорогие и самые дешевые в содержании автомобили 2 3.02.2025, 12:31

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Эксперты сравнили затраты на эксплуатацию различных моделей.

Стоимость содержания авто — один из ключевых параметров при выборе модели. Далеко не всегда она зависит от цены авто: иногда дешевые модели могут быть дорогими в эксплуатации. Американский сайт Self выбрал самые дешевые и самые дорогие в содержании автомобили.

В рамках исследования была сравнена стоимость года эксплуатации различных моделей. Во внимание принимали затраты на топливо (или зарядку электрокаров), техническое обслуживание авто и страхование.

Выяснилось, что гибриды и электромобили в среднем на 15% дешевле в содержании, чем авто с двигателями внутреннего сгорания. Самые дешевые в эксплуатации бренды — Tesla, Nissan и Honda, а самые дорогие — Lexus, Ram и GMC.

Среди топ 10 самых дешевых в содержании моделей — не только бюджетные авто, но и электрокары Tesla, и семейные седаны.

Самые дешевые в содержании автомобили:

Tesla Model 3.

Hyundai Elantra.

Toyota Corolla.

Kia Forte (Cerato).

Honda Civic.

Honda Accord.

Tesla Model Y.

Nissan Altima.

Toyota Camry.

Honda CR-V.

Наибольшие затраты на содержание имеют рамные пикапы и внедорожники.

Самые дорогие в эксплуатации авто:

Chevrolet Tahoe.

Lexus RX.

Ram Pickup.

Toyota 4Runner.

Chevrolet Silverado.

Ford F-Series.

Ford Bronco.

Toyota Tundra.

GMC Sierra.

Chevrolet Traverse.

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