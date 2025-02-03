Определены самые дорогие и самые дешевые в содержании автомобили

Определены самые дорогие и самые дешевые в содержании автомобили2
- 3.02.2025, 12:31
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Эксперты сравнили затраты на эксплуатацию различных моделей.
Стоимость содержания авто — один из ключевых параметров при выборе модели. Далеко не всегда она зависит от цены авто: иногда дешевые модели могут быть дорогими в эксплуатации. Американский сайт Self выбрал самые дешевые и самые дорогие в содержании автомобили.
В рамках исследования была сравнена стоимость года эксплуатации различных моделей. Во внимание принимали затраты на топливо (или зарядку электрокаров), техническое обслуживание авто и страхование.
Выяснилось, что гибриды и электромобили в среднем на 15% дешевле в содержании, чем авто с двигателями внутреннего сгорания. Самые дешевые в эксплуатации бренды — Tesla, Nissan и Honda, а самые дорогие — Lexus, Ram и GMC.
Среди топ 10 самых дешевых в содержании моделей — не только бюджетные авто, но и электрокары Tesla, и семейные седаны.
Самые дешевые в содержании автомобили:
Tesla Model 3.
Hyundai Elantra.
Toyota Corolla.
Kia Forte (Cerato).
Honda Civic.
Honda Accord.
Tesla Model Y.
Nissan Altima.
Toyota Camry.
Honda CR-V.
Наибольшие затраты на содержание имеют рамные пикапы и внедорожники.
Самые дорогие в эксплуатации авто:
Chevrolet Tahoe.
Lexus RX.
Ram Pickup.
Toyota 4Runner.
Chevrolet Silverado.
Ford F-Series.
Ford Bronco.
Toyota Tundra.
GMC Sierra.
Chevrolet Traverse.